محمد بن سلمان: السعودية تدعم مصالح الشعب الفلسطيني

محمد بن سلمان: السعودية تدعم مصالح الشعب الفلسطيني
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إن العلاقات السعودية الأمريكية "تاريخية" وتعود لأكثر من 80 عامًا، واصفًا المملكة، بأنها أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأكد بن سلمان لقناة (سي بي أس)، أن المملكة تسعى دائمًا إلى دفع عملية السلام بالمنطقة، لافتًا إلى أن بلاده، تدعم مصالح الشعب الفلسطيني، وتركز كل مجهوداتها لدفع عملية السلام للجميع، وذلك ردًا على سؤال بشأن قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وتأثير ذلك على عملية السلام.

 وأوضح أن السعودية، تحاول ألا تركز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر، مشيرًا إلى أن "من طبيعته دائمًا أن يكون إيجابيًا".

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