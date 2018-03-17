"إيزنكوت" يُقيّم عملية الدهس والاحتلال يستعد لهدم منزل منفذها

"إيزنكوت" يُقيّم عملية الدهس والاحتلال يستعد لهدم منزل منفذها
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم السبت، أن ما يسمى بقائد الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت، أجرى جلسة تقييم للوضع في مكان وقوع عملية جنين بالضفة المحتلة.

وكان جنديان قد قتلا أمس، فيما أُصيب آخرون في عملية دهس بطولية، نفذها أحد الشبان في مدينة جنين.

ووفقاً للصحيفة، فحضر الجلسة كبار قادة الجيش والحاكم العسكري للضفة المحتلة "بولي موردخاي".

وقالت الصحيفة: إن قوات الاحتلال داهمت الليلة الماضية قرية برطعة، التي يقول الاحتلال: إن منفذ عملية الدهس انطلق منها، واعتقلت شاباً آخر، يعتقد أن له علاقة بالعملية.

وأضافت: أن قوة عسكرية، أخذت مقاييس منزل منفذ العملية تمهيداً لهدمه.

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