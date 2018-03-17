الوليد بن طلال يُهدد ويَتوعد

الوليد بن طلال يُهدد ويَتوعد
الأمير السعودي الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
توعد الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة (المملكة القابضة)، بالرد على كل الأخبار التي وصفها بـ"الكاذبة" التي تُقال حول السعودية والشركة.

ونشر الملياردير السعودي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلًا: "الادعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية، وشركة المملكة، تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة".

وأكد الوليد، أنه سيرد "شخصيًا على تلك الإدعاءات قريبًا"، فيما لم يتضح من يقصد الأمير من تغريدته.

وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية، قالت: إن صفقة أبرمت بين الملياردير السعودي ورجل أعمال سوري "مقرب من الرئيس بشار الأسد"، يبيع من خلالها بن طلال، حصته في فندق (فورسيزنز) بالعاصمة السورية دمشق إلى رجل الأعمال الذي  يُدعى سامر فوز.

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