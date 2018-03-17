عملية عسكرية في برطعة جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطن

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، عملية عسكرية واسعة في بلدة برطعة الشرقية، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب جنين، مسقط رأس الأسير علاء قبها، منفذ عملية الدهس قرب حاجز دوتان أمس.



وقال مواطنون: إن جنود الاحتلال، داهموا وبأعداد كبيرة البلدة، وأحدثوا خراباً كبيراً في ممتلكات المواطنين وفي المنازل والمحال التجارية.



وأشاروا إلى مداهمة عشرات المنازل في البلدة، عرف منها منازل تعود لكل من: علي شريف كبها، وشقيقه جودات شريف كبها، وراتب عبد اللطيف كبها، والد الشاب علاء ومنازل شقيقه ومنزل السيد جمال شريف كبها، وإبراهيم أحمد كبها، ومحمد إبراهيم كبها، (أبو ناصر) وبهاء كبها، ومنزل شقيقه، ومنزل ذوي الشاب مأمون أسعد كبها.



وكذلك، داهمت منزل الحاج كمال عبد حسين كبها، ومنزل فضيل كبها، ومنزل الشاب منير ناصر، وشقيقه محمد، ومنزل نافع كبها.



وأضافوا، أن جنود الاحتلال، استجوبوا المواطنين، وتعمدوا التخريب والتنكيل في وقت الفجر دون اعتقالات.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس، شقيق الأسير قبها الشاب عصام قبها، وهو طالب في كلية الصيدلة، كما هددت عائلة الأسير بهدم منزلها خلال وقت قريب.