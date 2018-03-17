شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية جديدة

انتخب البرلمان الصيني اليوم السبت، شي جين بينغ رئيساً للبلاد لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، فيما حصل وانغ كيشيان على منصب نائب الرئيس.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت وكالة (شينخوا) الرسمية بأن شي جين بينغ، انتخب رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ورئيساً للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية صباح اليوم السبت، خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.وحسب التقليد السياسي الصيني، فإن رئيس الدولة، يجمع بين هذا المنصب، ومنصب رئيس المجلس العسكري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وصوت النواب بالإجماع لصالح شي الذي رشحته اللجنة المركزية للحزي الشيوعي الصيني، ويشغل المنصبين منذ العام 2013.وكان البرلمان، قد وافق الأحد الماضي على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة، بعد أن كانت محددة بولايتين فقط، مما يعني أن بوسع شي البقاء رئيساً للبلاد إلى أجل غير مسمى.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، بإعادة انتخابه لمنصبه الرفيع.