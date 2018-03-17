شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية جديدة

شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية جديدة
شي جين بينغ الرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
انتخب البرلمان الصيني اليوم السبت، شي جين بينغ رئيساً للبلاد لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، فيما حصل وانغ كيشيان على منصب نائب الرئيس.

وأفادت وكالة (شينخوا) الرسمية بأن شي جين بينغ، انتخب رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ورئيساً للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية صباح اليوم السبت، خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.

وحسب التقليد السياسي الصيني، فإن رئيس الدولة، يجمع بين هذا المنصب، ومنصب رئيس المجلس العسكري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصوت النواب بالإجماع لصالح شي الذي رشحته اللجنة المركزية للحزي الشيوعي الصيني، ويشغل المنصبين منذ العام 2013.

وكان البرلمان، قد وافق الأحد الماضي على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة، بعد أن كانت محددة بولايتين فقط، مما يعني أن بوسع شي البقاء رئيساً للبلاد إلى أجل غير مسمى.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، بإعادة انتخابه لمنصبه الرفيع.

أخبار ذات صلة

(الليكود) يواصل قوته في الاستطلاعات الإسرائيلية

(الليكود) يواصل قوته في الاستطلاعات الإسرائيلية

انفجار سيارة مفخخة في كابل وطالبان تتبنى

انفجار سيارة مفخخة في كابل وطالبان تتبنى

الجيش الإسرائيلي يتدرب لمواجهة عراقيل روسيا

الجيش الإسرائيلي يتدرب لمواجهة عراقيل روسيا

إقالات أمريكية متواصلة جراء التدخل الروسي في الانتخابات

إقالات أمريكية متواصلة جراء التدخل الروسي في الانتخابات

جيش الاحتلال يزود دباباته بالمدافع المتطورة

جيش الاحتلال يزود دباباته بالمدافع المتطورة

ترامب سيلتقي بزعيم كوريا الشمالية بهذا الموعد

ترامب سيلتقي بزعيم كوريا الشمالية بهذا الموعد

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

&#34;إيزنكوت&#34; يُقيّم عملية الدهس والاحتلال يستعد لهدم منزل منفذها

"إيزنكوت" يُقيّم عملية الدهس والاحتلال يستعد لهدم منزل منفذها

31 يومًا على مقاطعة &#34;الإداريين&#34; لمحاكم الاحتلال

31 يومًا على مقاطعة "الإداريين" لمحاكم الاحتلال

عملية عسكرية في برطعة جنوب جنين

عملية عسكرية في برطعة جنوب جنين

تَنقُّل 1922 مسافراً الجمعة على معبر (الكرامة)

تَنقُّل 1922 مسافراً الجمعة على معبر (الكرامة)

عربي

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

الإمارات: السعودية تفرض نفسها على المنطقة

مقتل مواطن بالرصاص أمام مكتب انتخابي في طرابلس اللبنانية

مقتل مواطن بالرصاص أمام مكتب انتخابي في طرابلس اللبنانية

مصر بصدد اتخاذ قرارات غير مسبوقة للموازنة العامة

مصر بصدد اتخاذ قرارات غير مسبوقة للموازنة العامة

الوليد بن طلال غاضب ويتوعد بالرد لهذا السبب

الوليد بن طلال غاضب ويتوعد بالرد لهذا السبب

منوعات

فيديو: ديمة بياعة.. ولداي خط أحمر وأنا وتيم حسن متفاهمان على تربيتهما

فيديو: ديمة بياعة.. ولداي خط أحمر وأنا وتيم حسن متفاهمان على تربيتهما

هل هناك تعاون قريب بين فيروز وفضل شاكر؟

هل هناك تعاون قريب بين فيروز وفضل شاكر؟

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل