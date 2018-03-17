(يديعوت) تكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس بجنين





بدورها، أكدت القناة 14 العبرية أن المنفذ علاء قبها مر بسيارته وسار مسافة قصيرة ثم استدار وهاجم الجنود الإسرائيليين بسرعة كبيرة، لافتة إلى ان التحقيق كشف أنه قرر تنفيذ الهجوم لحظتها ولم يخطط له مسبقاً.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن تفاصيل جديدة حول عملية الدهس، التي وقعت أمس الجمعة، في جنين، والتي أسفرت عن مقتل جندييْن إسرائيلييْن فيما أُصيب أخران.وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الجنود لم يكن لديهم، وقت لإطلاق النار نحو المنفذ، مدعية أنه حدد الجنود الأربعة.وقال: "كان كل اثنين على جانب من الطريق، حيث تمت مهاجمة الجندييْن اللذيْن قُتلا على الفور، ثم لاحق الجندييْن الآخريْن وأصابهما بجروح خطيرة".