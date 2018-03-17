إقالات أمريكية متواصلة جراء التدخل الروسي في الانتخابات

إقالات أمريكية متواصلة جراء التدخل الروسي في الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقالت وزارة العدل الأمريكية، أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي، والذي كان له دور كبير في تحقيقات مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأعلن جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي، أنه أقال أندرو مكابي، الذي كان له دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون حول دور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح سيشنز أنه بناء على تقرير المفتش العام، ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، تم إنهاء عمل أندرو مكابي بشكل فوري.

وفي سياق الاتهامات الأمريكية لروسيا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عن توسيع العقوبات ضد أفراد ومؤسسات روسية، اعتبرتها واشنطن متورطة فيما يسمى بـ"التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وترفض موسكو كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية، وقد أكدت أكثر من مرة، أن ذلك ليس من مصلحتها، وأن الاتهامات الأمريكية لا أساس لها، حيث لم يقدم الجانب الأمريكي أي أدلة على التدخل الروسي المزعوم.

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