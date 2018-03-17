الاحتلال يستهدف المزارعين بخانيونس والصيادين ببحر السودانية





وفي منطقة الفخاري شرقي خانيونس، فتحت قوات الاحتلال نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين ومنازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في المنطقة حتى اللحظة.



ويأتي استهداف المنازل الحدودية، وسط تحركات غير اعتيادية لآليات الاحتلال على الشريط الحدودي، وتحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في الأجواء.



في غضون ذلك، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة، بوابل من نيران الرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، المزارعين ورعاة الأغنام شرقي مدينة غزة، وفي منطقة الفخاري شرقي خانيونس جنوب القطاع، فيما هاجمت بحريته مراكب الصيادين، قبالة بحر منطقة السودانية، بنيران الأسلحة الرشاشة وخراطيم المياه.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص صوب أراضي المواطنين الزراعية وعلى رعاة الأغنام شرقي حي الزيتون شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك المكان، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.