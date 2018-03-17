مقتل مواطن بالرصاص أمام مكتب انتخابي في طرابلس اللبنانية

مقتل مواطن بالرصاص أمام مكتب انتخابي في طرابلس اللبنانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن لبناني مصرعه أمس الجمعة، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام مكتب انتخابي، يعود لأحد المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية في مدينة طرابس، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وأوضح المصدر، أن المواطن حسين حمود (30 عاماً) تعرض لإطلاق رصاص فور خروجه من المكتب الانتخابي، مشيراً إلى أنه توفي على الفور بعد إصابته بثلاث رصاصات في رأسه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال شهود عيان: "إن سيارة مرت مسرعة، أطلقت الرصاص على الشاب، الذي سقط فوراً على الأرض".

وطوقت عناصر الأمن اللبناني، مكان الحادث، وباشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

وأشار المصدر إلى أن الحادثة، وقعت على خلفية الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار/ مايو المقبل، وبدأت التحضيرات لها، وهي الحادثة الأولى التي تسجل ويقع فيها قتيل.

وتشهد طرابلس كغيرها من المناطق اللبنانية انتشاراً لصور المرشحين والمكاتب الانتخابية.

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