قوة من المستعربين تختطف شاباً من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوة من المستعربين في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، الشاب شادي عيسى معالي (39 عاماً) من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.



ووقع الحادث، حينما كان شادي يتجول في سيارة برفقة عدد من أصدقائه قرب دوار نيسان في شارع المهد الجديد وسط مدينة بيت لحم، وهو شارع مكتظ بالمارة والمركبات؛ حيث ترجل عدد من المستعربين الذين كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة فلسطينية وتقمصوا شخصية شبان فلسطينيين، واعتقلوا الشاب معالي بمساندة قوة من الجيش الإسرائيلي، حضرت إلى المكان بعد إلقاء القبض عليه، بحسب ما جاء على صحيفة (القدس).



والشاب شادي هو من كوادر الجبهة الشعبية، وكان مطلوباً لقوات الاحتلال منذ نحو عام، إذ جرى اقتحام منزله عدة مرات، وقد قام الجنود بتهديد عائلته والضغط عليهم ليُسلم نفسه وهددوه بالقتل في حالة عدم الامتثال لذلك.



وكان قد اعتقل لمدة عشرة أعوام على الأقل من بينها عدة سنوات قيد الاعتقال الإداري، وفي آخر مرة له أعلن إضراباً عن الطعام لمدة أربعين يوماً ضد اعتقاله الإداري وهو من المستهدفين للاعتقال، وسبق أن اعتقل على أيدي القوات الخاصة لمرتين سابقاً.