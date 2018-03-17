إصابة ستة مواطنين في انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

إصابة ستة مواطنين في انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين، مساء أمس الجمعة، جراء انقلاب مركبة غير قانونية في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن حالة المصابين متوسطة، مشيراً إلى أن الشرطة، باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وينفذ جهاز الشرطة، بإسناد من الأجهزة الأمنية، حملة ضد ظاهرة المركبات غير القانونية في مختلف محافظات الوطن، لما تشكله من خطر حقيقي على أرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم.

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