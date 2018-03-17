الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ وربيعي لطيف

يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام وربيعياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2018/03/18: يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
|اليـوم ع- ص
|غـداً ع- ص
|بعد غـد ع- ص
|المدينـة
|اليـوم ع – ص
|غـداً ع – ص
|بعد غـد ع- ص
|القدس
|16-8
|19-12
|25-16
|بيت لحم
|16-8
|19-12
|25-16
|رام الله والبيرة
|15-7
|18-11
|24-15
|طولكرم
|20-9
|22-12
|29-19
|نابلس
|17-9
|20-13
|26-17
|قلقيلية
|20-9
|22-12
|29-19
|جنين
|20-11
|22-12
|28-16
|سلفيت
|16-8
|19-12
|25-16
|طوباس
|20-11
|22-12
|28-16
|روابي
|17-8
|21-12
|26-16
|الخليل
|15-7
|18-11
|25-16
|غزه
|19-11
|20-13
|26-19
|أريحا
|24-14
|25-15
|30-20
|خانيونس
|19-11
|20-13
|26-19
|الأغوار الشمالية
|22-12
|23-13
|28-18
|رفح
|20-10
|22-12
|29-19