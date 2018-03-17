الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ وربيعي لطيف

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ وربيعي لطيف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام وربيعياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/03/18: يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

القدس16-819-1225-16بيت لحم16-819-1225-16
رام الله والبيرة15-718-1124-15طولكرم20-922-1229-19
نابلس17-920-1326-17قلقيلية20-922-1229-19
جنين20-1122-1228-16سلفيت16-819-1225-16
طوباس20-1122-1228-16روابي17-821-1226-16
الخليل15-718-1125-16غزه19-1120-1326-19
أريحا24-1425-1530-20خانيونس19-1120-1326-19
الأغوار الشمالية22-1223-1328-18رفح20-1022-1229-19
والله تعالى أعلم

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