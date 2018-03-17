الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ وربيعي لطيف

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-8 19-12 25-16 بيت لحم 16-8 19-12 25-16 رام الله والبيرة 15-7 18-11 24-15 طولكرم 20-9 22-12 29-19 نابلس 17-9 20-13 26-17 قلقيلية 20-9 22-12 29-19 جنين 20-11 22-12 28-16 سلفيت 16-8 19-12 25-16 طوباس 20-11 22-12 28-16 روابي 17-8 21-12 26-16 الخليل 15-7 18-11 25-16 غزه 19-11 20-13 26-19 أريحا 24-14 25-15 30-20 خانيونس 19-11 20-13 26-19 الأغوار الشمالية 22-12 23-13 28-18 رفح 20-10 22-12 29-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام وربيعياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/03/18: يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم