قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية ستستجوب نتياهو وعائلته من جديد

قناة عبرية: الشرطة الإسرائيلية ستستجوب نتياهو وعائلته من جديد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الثانية، مساء الجمعة، إن الشرطة الإسرائيلية ستستجوب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته من جديد في قضية بيزك المعروفة إعلاميا بالملف (4000).

وأوضحت القناة، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، أنه في حال تحسنت صحة نتنياهو الذي يعاني من الاحتقان ومشاكل صحية أخرى فإنه سيتم استجوابه يوم الاثنين، هو وزوجته سارة، وربما نجله الأكبر يائير المتورطين في الملف ذاته.

وأشارت القناة إلى أنه في حال لم تتحسن الحالة الصحية لنتنياهو فإنه سيتم تحديد موعد آخر للاستجواب.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر مقربة من دوائر التحقيقات أنه قد يتم توجيه لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو في قضية مهاجع رئيس الوزراء، مشيرةً إلى أنه بالرغم من انتهاء التحقيق المطلوب في القضية فإن موقف النائب العام افيحاي ماندلبليت لم يتغير بضرورة إعداد لائحة اتهام ضدها وتقديمها للمحاكمة.

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