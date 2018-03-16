دولة فلسطين ودومينيكا توقعان اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية

دولة فلسطين ودومينيكا توقعان اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت دولة فلسطين وكمنولث دومينيكا، في جزيرة مارغاريتا الفنزويلية، بيانا مشتركا حول إقامة علاقات دبلوماسية، على هامش الاجتماع الوزاري الاعتيادي الثالث والعشرين لرابطة دول الكاريبي.

ووقع عن الجانب الفلسطيني، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية والكاريبي ليندا صبح، وعن دومينيكا وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون الكاريكوم فرانسين بارون.

وعقب التوقيع تم مناقشة آفاق تعاون بين الدولتين في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، ومتابعة ما قدمته دولة فلسطين من إغاثة ومساعدات إنسانية خلال شهر أيلول الماضي إثر الإعصار المدمر الذي ما زالت تعاني دومينيكا من نتائجه حتى اليوم.

ويذكر أن دولة فلسطين كانت من السباقين في إرسال فريق إغاثة إلى الجزيرة الكاريبية، من أطباء ودفاع مدني وأخصائيين من الهلال الأحمر الفلسطيني، برئاسة مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري والسفيرة صبح.

ومن المتوقع أن تقدم السفيرة صبح أوراق اعتمادها كسفير غير مقيم لدى دومينيكا خلال الشهر المقبل، إلى رئيس دومينيكا تشارلز سفارتين، والتوقيع على اتفاقية مشاورات سياسية فور تقديم أوراق الاعتماد.

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