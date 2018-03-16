الأغا: نتائج مؤتمر روما ليست بالمستوى المطلوب لإخراج (أونروا) من أزمتها المالية

الأغا: نتائج مؤتمر روما ليست بالمستوى المطلوب لإخراج (أونروا) من أزمتها المالية
قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور زكريا الأغا، إن نتائج مؤتمر روما الدولي لوزراء الخارجية والمتعلق بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ليست كافية لإخراج الوكالة الدولية من أزمتها المالية.

وأضاف الأغا، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب على الصعيدين الإنساني والسياسي، فعلى الرغم من المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر التي تعكس الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية، والدور الحيوي الذي تقوم به "الاونروا" في خدمة مجتمع اللاجئين، والمبادرة الطيبة من بعض الدول المانحة بتقديم مساهمات مالية إضافية والتزام دول أخرى بتسديد هذه المساهمات في وقت عاجل ومبكر من السنة المالية، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لإنقاذ وكالة الأونروا من أزمتها المالية.

وأوضح أن مبلغ المائة مليون دولار التي تم الإعلان عنها تمثل أقل من 25% من العجز المالي للعام الجاري، لافتاً إلى أن عمليات الأونروا في النصف الثاني من هذا العام لا زالت مهددة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي لا زالت مستمرة حيث كانت تطلعات اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية المضيفة أن يخرج المؤتمر بآلية تضمن توفير التمويل الكافي والمستدام لبرامج الأونروا التي عانت خلال السنوات الأخيرة من قصور في التمويل تضاعف على أثر القرار الأمريكي بتقليص مساهماتها الى حد كبير.

وتابع: "الأونروا وإلى جانب دورها الإنساني تمثل الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل العجز الدولي عن انصافهم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في عام 1948، مشيرا الى أن تمسك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث وولاياتها ينتهي عندما يتحقق السلام ويتم التوصل لحل عادل وشامل يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين".

ونوه الأغا، إلى أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل العمل والتنسيق مع الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية وكافة الأطراف الأخرى من أجل دعم وكالة الأونروا وتوسيع قاعدة المانحين والمساهمات المالية لضمان سد الفجوة الواسعة في موازنتها لتمكينها من أداء مهامها وتقديم خدماتها بالمستوى المطلوب الى اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها.

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