هل هدد ترامب ممثلة أفلام إباحية لأنها تقاضيه؟

هل هدد ترامب ممثلة أفلام إباحية لأنها تقاضيه؟
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد التي تقاضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها تعرضت للتهديدات باعتداء جسدي في حال لم تصمت عن ترامب.

وقال المحامي مايكل أفيناتي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، الجمعة: "موكلتي تعرضت للتهديد بالاعتداء الجسدي كي تصمت عما تعرفه عن ترامب"، لافتاً إلى أن موكلته ستكشف عن مزيد من التفاصيل في تصريح صحفي من المقرر بثه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأشار المحامي إلى أن كليفورد "ستستطيع الكشف عن تفاصيل دقيقة جدا عما حدث"، في حين لم يرد أفيناتي على سؤال بشأن ما إذا كان من هدد موكلته من مقربي ترامب أم لا، كما امتنع عن الإجابة عن السؤال بخصوص ما إذا كان هو وموكلته قدما شكوى للشرطة بهذا الصدد.

وذكر المحامي أنه بالإضافة إلى ستيفاني كليفورد، تقدمت ست نساء أخريات بادعاءات أنهن كانت لديهن علاقات جنسية مع دونالد ترامب، مشيراً إلى أن لدى بعضهن اتفاقات حول عدم الكشف عن المعلومات.

ولم يكشف أفيناتي عن أسماء النساء أو أي تفاصيل أخرى بشأن علاقاتهن المزعومة بالرئيس الأمريكي.

هذا، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في يناير الماضي بأن المستشار القانوني لترامب، هاري كوهين دفع قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها الجنسية بترامب عام 2006، أي بعد عام من زواج ترامب وميلانيا.

ونفت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز وجود أي علاقة لترامب بستيفاني كليفورد.

من جانبها، رفعت كليفورد في مارس الحالي دعوى قضائية ضد ترامب، وطالبت بالاعتراف ببطلان اتفاق عدم الكشف عن المعلومات بينها وبين ترامب، على أساس أن ترامب لم يوقعه شخصيا.

وادعت حصولها على أموال مقابل الصمت عن ترامب وعلاقاته مع نساء أخريات، وعدم نشر مراسلاته أو صوره.

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