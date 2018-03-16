الوليد بن طلال غاضب ويتوعد بالرد لهذا السبب

الوليد بن طلال غاضب ويتوعد بالرد لهذا السبب
الأمير الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
توعد الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، بالرد على كل "الادعاءات الكاذبة التي تقال حول السعودية والشركة".

وقال الأمير على حسابه الشخصي بموقع تويتر، إن "الإدعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية وشركة المملكة تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة"، وفق ما أورت وكالة سبوتنك للأنباء.

وأضاف الأمير أنه سيرد "شخصياً على الإدعاءات قريباً"، فيما لم يتضح من يقصد الأمير الوليد بن طلال من تغريدته التي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية.

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