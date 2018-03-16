نهاية الشهر الجاري.. الطائرات الهندية تحلق بالأجواء السعودية متجهةً لإسرائيل

نهاية الشهر الجاري.. الطائرات الهندية تحلق بالأجواء السعودية متجهةً لإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة الخطوط الهندية، اليوم الجمعة، إن طائراتها ستعبر الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى تل أبيب، في خطوة تنهي عقودًا من الحظر السعودي لاستخدام المجال الجوي للمملكة لمثل تلك الرحلات.

وقال المتحدث باسم الشركة، برافين باتناغار، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس: "ستبدأ رحلات الخطوط الهندية إلى إسرائيل اعتبارًا من 22 آذار/مارس، ستستغرق مدة الرحلة حوالي سبع ساعات وخمس دقائق وستعبر الأجواء السعودية".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن المسار الجديد في تموز/يوليو الماضي فيما اقترح نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير فكرة المرور فوق السعودية.

ولا تربط الرياض علاقات رسمية بتل أبيب حيث تنعطف رحلات شركة الطيران الاسرائيلية "العال" المتجهة من وإلى الهند فوق البحر الأحمر تفاديًا لعبور الأجواء الايرانية والسعودية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نتنياهو للصحافيين في واشنطن إن الخطوط الجوية الهندية توصلت إلى اتفاق مع السعودية بشأن المسار.

ورغم تأكيد الناطق باسم الطيران الهندي حينها إطلاق جدول ثلاث رحلات أسبوعيًا من نيودلهي إلى تل أبيب إلا أنه لم يتمكن من تحديد المسار.

ويساعد التحليق فوق الأجواء السعودية في تقصير مدة الرحلة بشكل كبير، فيما تلتزم الرياض الصمت حيال التلميحات الاسرائيلية بشأن وجود علاقات سرية مع المملكة.

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