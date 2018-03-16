موقع عبري: لعبة التفجيرات على حدود غزة خطيرة والحرب مسألة وقت

موقع عبري: لعبة التفجيرات على حدود غزة خطيرة والحرب مسألة وقت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (مفزاك لايف) العبري، اليوم الجمعة، إن حادثة تفجير العبوات على الحدود مع قطاع غزة بالأمس، لعبة خطيرة تمارسها حماس، لافتاً إلى أنها من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع تصعيد عسكري، لو تم إصابة مجموعة من الجنود بسبب هذه العبوات.

وأوضح الموقع العبري، أن حادثة الأمس تعد الرابعة من نوعها، خلال الأشهر الأخيرة، معتبراً أن الصبر الإسرائيلي بدأ ينفد، وبات من الواضح أن الجولة الجديدة ضد قطاع غزة هي مسألة وقت.

وأضاف: "تدرك قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أن عبوة أخرى قد تنفجر، وتفجر معها الأوضاع في الجنوب، وتؤدي لوقوع حرب بين حماس وإسرائيل، الأمر الذي لا يريده جميع الأطراف"، على حد زعم الموقع.

ووفقا لموقع مفزاك لايف، "صرح قائد الذراع العسكري لحركة حماس بغزة، أن حركته قادرة على قصف إسرائيل بالصواريخ على مدار ستة شهور متواصلة، في حال اندلعت حرباً جديدة، زاعماً أن هذه التصريحات قالها قائد الذراع العسكري للوفد الأمني المصري، الذي غادر غزة اليوم.

وأشار إلى أن تهديدات حماس تأتي في ظل استعدادات إسرائيل للحرب، وانتهائها بالأمس من ثلاثة تدريبات عسكرية ضخمة.

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