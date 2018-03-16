ليبرمان يتوعد بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ عملية الدهس بجنين

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه سيعمل على تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ عملية الدهس، التي وقعت بالقرب من مستوطنة "مفودوتان" بالقرب من جنين اليوم.



وأضاف ليبرمان، وفق موقع (مفزاك لايف) العبري: "لقد سمعنا أخباراً عن عملية صعبة، بالقرب من جنين، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وسنعمل على تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ العملية".



يذكر أن ليبرمان يسعى إلى الحصول على موافقة الكنيست الإسرائيلي من أجل تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين، ويطالب أيضاً بالإعدام لمنفذ عملية حلميش عمر العبد.