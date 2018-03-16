حزب الله: مستعدون لأي حرب

حزب الله: مستعدون لأي حرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إنه لا يتوقع حربا إسرائيلية على بلاده، لكنه أكد استعداد الحزب لذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر الشهر الماضي من أن إسرائيل لن تسمح لإيران بوضع ما أسماه "طوق من الإرهاب" حول عنقها ولن تتحرك ضد وكلاء إيران فقط بل إيران نفسها.

وردا على سؤال حول الاتهامات والتحذيرات الإسرائيلية، قال قاسم في مقابلة مع "رويترز"، إنه لن يعلق على قدرات حزب الله العسكرية أو انتشاره أو خططه.

وقال: "لسنا معنيين أن نتحدث عن التفاصيل العسكرية سواء لقدرتنا أو لقدرة حلفائنا أو لأماكن تواجدنا، لأنها من الأسرار التي نحتفظ بها ولا نريد أن نعطي منحة مجانية للعدو حتى يفهم ما لنا على الأرض وما هي قوتنا الحقيقية".

وأضاف: "نحن أعلنا مرارا وتكرارا أننا كمقاومة نعمل لنكون على جاهزية دائمة، ونحن كذلك، لنتصدى للاعتداء الإسرائيلي فيما لو حصل أي عدوان على لبنان. وبالتالي نحن معنيون بأن نكون في موقع الدفاع بكل أشكال الدفاع المتاحة".

وقال إن إسرائيل تفهم هذه المعادلة التي أدت إلى "توازن للردع" بعد حرب عام 2006، مؤكدا أن إسرائيل "تدرك جدية حزب الله".

وأضاف: "نحن كحزب الله نعمل لنحصن ساحتنا ونكون جاهزين. هذا ما نملكه".

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان يعتزم تعزيز وجوده العسكري على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

جاءت التصريحات في اجتماع في العاصمة الإيطالية روما، الخميس، حيث يسعى للحصول على دعم مالي للقوات المسلحة.

وحول الأزمة السورية، قال قاسم: "لا يوجد حل للنزاع في الأفق"، مضيفا أنه سيستمر لسنتين أخريين على الأقل وأنه لا يمكن استبعاد الرئيس بشار الأسد من أي تسوية سياسية مرتقبة".

وتابع: "لا يوجد حل في سوريا اسمه إقصاء الرئيس الأسد، إنما الحل في سوريا مع الرئيس الأسد وهو المعبر الإلزامي للحل".

وقال قاسم إن "حزب الله سيبقى في سوريا مادام كان ذلك ضروريا". وأضاف: "إذا وصلنا إلى حل سياسي بالتأكيد حزب الله سيعود إلى لبنان بشكل طبيعي".

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