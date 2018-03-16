تعرف على منفذ عملية الدهس في جنين

رام الله - دنيا الوطن

منذ اعلان الاحتلال عن وقوع عملية دهس على مدخل مستوطنة "دوتان" قرب جنين، حتى باشر جهاز المخابرات الاسرائيلي بالكشف عن المعلومات المتوفرة لديه عن منفذ العملية.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن منفذ العملية هو الأسير المحرر علاء راتب قبها (26 عاماً) من برطعة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري بجنين.



حيث ُفرج عن الأسير المحرر قبها في أبريل الماضي بعد اعتقال استمر 17 شهراً، بعد اعتقاله عام 2015.



يشار الى ان قبها نفذ علمية دهس، قتل فيها 2 من جيش الاحتلال واصيب آخرين على مدخل مستوطنة "دوتان" قرب جنين.



يذكر أن العملية تزامنت مع الذكرى الأربعين لاستشهاد أحمد جرار والتي توافق اليوم، كما يصادف اليوم ذكرى مرور 100 يوم على قرار ترامب نقل السفارة للقدس.