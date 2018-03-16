الفصائل الفلسطينية تشيد بعملية جنين

رام الله - دنيا الوطن

أشادت فصائل، بعملية جنين والتي أسفرت عن مقتل جنديين في جيش الاحتلال وإصابة 4 آخرين.



وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "تأتي عملية اليوم في مدينة جنين بعد 100 يوم من قرار ترامب؛ لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس".



وأضاف: "إن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا".



وقال: "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار، لن يلغي حقائق التاريخ، وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".



من جهتها، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بتصاعد العمليات الفدائية التي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين المعتدين.



وقالت الجهاد في بيان لها: "وتؤكد الحركة أن هذه العمليات حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته في وجه الاٍرهاب الاسرائيلي الغاشم".



وأضاف البيان: "إن هذه العمليات تأتي لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا، وهي رد بإسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان".



وتابع البيان: "وفي السياق تبارك الحركة عملية الدهس التي استهدفت جنود الاحتلال في جنين الباسلة، وتدعو الحركة لاستمرار نهج المقاومة بكل أشكالها لإسقاط المؤامرة الأمريكية الاسرائيلية التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية".



في السياق، قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن "استمرار تنفيذ العمليات البطولية هو تأكيد على تمسك شعبنا بخيار المقاومة ورفضه للعدوان الأمريكي وصفقة القرن".



وقالت في بيان لها: "تبارك حركة الأحرار عملية الدهس التي نفذها أحد أبطال شعبنا جنوب جنين، مؤكدة أن هذه العملية هي رد فعال من شعبنا على الإجرام الاسرائيلي المتواصل بحقه وحق مقدساته وأرضه وأسراه وتأكيداً على استمرار الانتفاضة رغم كل المعيقات وعلى رأسها جريمة التنسيق الأمني".



وأضاف البيان: "وتشدد الحركة بأن استمرار العمليات البطولية بمختلف أدواتها هي تأكيد من أبناء شعبنا على التمسك بخيار المقاومة والمواجهة وعلى رفض العدوان الأمريكي وما يسمى صفقة القرن الخطر الأكبر الذي يتهدد القضية الفلسطينية".



وختم البيان: "وتدعو الحركة أبناء شعبنا في الضفة والقدس لرصّ الصفوف وتصعيد الحراك الشعبي والجماهيري والمواجهة على كافة خطوط التماس ولتطوير أدوات ووسائل الانتفاضة والحفاظ على ديموميتها باعتبارها خياراً جامعاً لمواجهة عدوان الاحتلال".



وكان جيش الاحتلال أعلن أن الأسير المحرر علاء قبها (26 عاماً) من جنين، قد نفذ علمية دهس على مدخل مستوطنة "دوتان" قرب جنين عصر اليوم الجمعة، وقتل فيها جنديين واصيب آخرين، فيما أصيب قبها وجرى اعتقاله.