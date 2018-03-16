الحكومة: الخطوات الاحتلالية تقود لمزيد من التوتر

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان الإعلان عن مخطط إسرائيلي جديد لربط المستوطنات بالسكك الحديدية والقطار، هو مخطط استيطاني احتلالي خطير يأتي ضمن حملة التصعيد الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال وتعمل على تنفيذها في ارضنا المحتلة من اجل نهبها وسرقتها والسيطرة عليها ، وتستند اسرائيل في ذلك الى مواقف الرئيس الامريكي ترامب الجائرة والمنحازة الى الاحتلال وفظائعه .





وأكد المتحدث الرسمي على ان هذا المخطط يندرج أيضا ضمن محاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية والعمل على ابقاء المستوطنات على ارضنا تمهيدا لاقتطاعها ونزعها عن محيطها وبالتالي تجزئة بلادنا وتدمير مستقبل إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ٦٧ .





وشدد المتحدث الرسمي على ان ما تقدم عليه حكومة الاحتلال لن يمرره شعبنا ولن يرضخ أمامه بل يقف خلف قيادته ويواجهه بمزيد من التحدي والرفض والكفاح لإسقاطه.

وأوضح ان تلك الخطوات الاحتلالية تقود الى مزيد من التوتر وإغلاق الأفق امام إمكانية إنعاش عملية السلام التي وضع أسسها وأقرها المجتمع الدولي ، وظل الجانب الفلسطيني هو الطرف المتمسك بها بعد نكوص الجانب الاسرائيلي وانسحاب الراعي الامريكي منها عبر مواقف الرئيس ترامب المرفوضة والمدانة والتي لن يقبل بها اَي فلسطيني ولن يؤيدها من لديه كرامة من احرار العالم ، وبالتالي فان على المجتمع الدولي ان يدافع عن نفسه وعن قراراته ومشاريعه عبر تدخله السريع وممارسة دوره وتحمل مسؤولياته ، وذلك لضمان وقف التدهور الذي تدفع به حكومة الاحتلال في بلادنا وفِي كل المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن