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شؤون فلسطينية
شاهد: كيف قام الاحتلال باطلاق النار على أحد المتظاهرين شرق غزة
2018-03-16
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رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قنص الاحتلال الاسرائيلي لشاب أثناء المواجهات قرب السلك الفاصل شرق غزة.
ويُظهر الفيديو لحظة تعرض الشاب الفلسطيني للاصابة بعد قنصه من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، وسقوطه على الأرض
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