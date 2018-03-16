شاهد: كيف قام الاحتلال باطلاق النار على أحد المتظاهرين شرق غزة





ويُظهر الفيديو لحظة تعرض الشاب الفلسطيني للاصابة بعد قنصه من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، وسقوطه على الأرض













رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قنص الاحتلال الاسرائيلي لشاب أثناء المواجهات قرب السلك الفاصل شرق غزة.