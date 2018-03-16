ترامب يتباهى بجهله أمام رئيس وزراء كندا

رام الله - دنيا الوطن

تباهى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه أكد لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن لواشنطن عجزا تجاريا مع اوتاوا في حين انه لم يكن لديه "اي فكرة" عن الموضوع كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الخميس.



ومتحدثا خلال أمسية لجمع الاموال الاربعاء في ميسوري، روى الحادثة ضاحكا بحسب الصحيفة التي قالت انها حصلت على تسجيل صوتي عنها.



وقال ترامب "جاء ترودو للقائي. جاستن رجل صالح. قال /لا هناك أي عجز تجاري معكم/".



واضاف "قلت عندها خطأ يا جاستن هناك عجز تجاري. لم اكن اعلم حتى. لم تكن لدي ادنى فكرة. قلت ببساطة: انكم على خطأ". وتابع "اتعلمون السبب؟ لاننا في غاية الغباء... وكنت اعتقد انهم اذكياء".



وتابع "قلت: في هذه الحالة شعوري مختلف (...) لكنني لا اؤمن بذلك" مؤكدا انه "ارسل احد رجاله وقلت، تحققوا من الامر لانني لا اؤمن بذلك".



وغرد صباح الخميس قائلا "لدينا عجز تجاري مع كندا كما مع معظم الدول تقريبا".



وتابع "رئيس وزراء كندا جاستن ترودو رجل صالح ولا يحب ان يقول بان لبلاده فائضا امام الولايات المتحدة (اثناء التفاوض) لكن هذا هو الواقع بالنسبة الى الجميع".