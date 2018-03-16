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شؤون فلسطينية
وفاة طفلة سقطت في حوض ميناء غزة
2018-03-16
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رام الله - دنيا الوطن
توفيت طفلة، بعد ظهر اليوم الجمعة، جرّاء سقوطها في حوض ميناء مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الطفلة إسراء نائل القريناوي (12 عامًا) من سكان مخيم النصيرات توفيت جرّاء سقوطها في ميناء غزة.
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