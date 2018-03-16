سفير فلسطين ببريطانيا: لا حل لمشكلة الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

سفير فلسطين ببريطانيا: لا حل لمشكلة الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
القى السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة أ.د. مانويل حساسيان مساء أمس كلمة في مبنى البرلمان البريطاني، في ندوة أقامها أصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني، شارك فيها رئيس حزب العمال جيرمي كوربان.

تحدث السفير حساسيان عن جمود عملية السلام ومسبباته ومتطلبات تحريك العملية السلمية. مؤكدا خلال كلمته ان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المسبب لجميع المشاكل في الشرق الأوسط وانه لن يكون هناك سلام دون إيجاد حل لهذا الصراع، كما أكد ان الفلسطينيين قد انجروا الى عملية سلام مدمرة لم تجلب لهم سوى المزيد من المستوطنات.

وأشار الى ان الفلسطينيين قد بدأوا يبحثون عن نهج جديد   لعملية السلام بعد ان فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في لعب دور الوسيط، معقبا بان الحل الاخر يكمن بالعودة الى نظام القانون الدولي ومجلس الامن الدولي.

كما القى  محاضرة يوم اول أمس لطلبة الماجستير في جامعة كلية لندن (UCL) تحدث فيها عن متطلبات تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وعن حل الدولتين او الدولة الواحدة وتأثيره على السلام في المستقبل.

هذا وسيلقي السفير محاضرة مطلع الأسبوع القادم في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية(LSE) سيتحدث فيها عن تطورات العلاقات السياسية والدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة.

أخبار ذات صلة

وفاة طفلة سقطت في حوض ميناء غزة

وفاة طفلة سقطت في حوض ميناء غزة

فيديو: مقتل جنديين اسرائيليين وإصابة آخرين في عملية دهس بجنين

فيديو: مقتل جنديين اسرائيليين وإصابة آخرين في عملية دهس بجنين

الاحتلال يغلق باب القطانين ويعتقل شاباً بزعم حيازته سكيناً

الاحتلال يغلق باب القطانين ويعتقل شاباً بزعم حيازته سكيناً

اصابات بالاختناق في كفر قدوم

اصابات بالاختناق في كفر قدوم

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

أبو عيطة: مؤتمر روما بدد أحلام تصفية &#34;الأونروا&#34;

أبو عيطة: مؤتمر روما بدد أحلام تصفية "الأونروا"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وفاة طفلة سقطت في حوض ميناء غزة

وفاة طفلة سقطت في حوض ميناء غزة

الاحتلال يغلق باب القطانين ويعتقل شاباً بزعم حيازته سكيناً

الاحتلال يغلق باب القطانين ويعتقل شاباً بزعم حيازته سكيناً

اصابات بالاختناق في كفر قدوم

اصابات بالاختناق في كفر قدوم

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

عربي

اليونيسف: مستعدون لإغاثة 50 ألف مدني نازح من الغوطة الشرقية

اليونيسف: مستعدون لإغاثة 50 ألف مدني نازح من الغوطة الشرقية

وزير خارجية البحرين يرد على إيران: &#34;محمد بن سلمان نطق بالحق&#34;

وزير خارجية البحرين يرد على إيران: "محمد بن سلمان نطق بالحق"

السفارات المصرية بالخارج تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

السفارات المصرية بالخارج تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ظريف: الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا

ظريف: الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا

منوعات

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك &#34;هنبقى نكتة في العالم&#34;

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"