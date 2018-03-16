سفير فلسطين ببريطانيا: لا حل لمشكلة الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

القى السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة أ.د. مانويل حساسيان مساء أمس كلمة في مبنى البرلمان البريطاني، في ندوة أقامها أصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني، شارك فيها رئيس حزب العمال جيرمي كوربان.



تحدث السفير حساسيان عن جمود عملية السلام ومسبباته ومتطلبات تحريك العملية السلمية. مؤكدا خلال كلمته ان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المسبب لجميع المشاكل في الشرق الأوسط وانه لن يكون هناك سلام دون إيجاد حل لهذا الصراع، كما أكد ان الفلسطينيين قد انجروا الى عملية سلام مدمرة لم تجلب لهم سوى المزيد من المستوطنات.



وأشار الى ان الفلسطينيين قد بدأوا يبحثون عن نهج جديد لعملية السلام بعد ان فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في لعب دور الوسيط، معقبا بان الحل الاخر يكمن بالعودة الى نظام القانون الدولي ومجلس الامن الدولي.



كما القى محاضرة يوم اول أمس لطلبة الماجستير في جامعة كلية لندن (UCL) تحدث فيها عن متطلبات تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وعن حل الدولتين او الدولة الواحدة وتأثيره على السلام في المستقبل.



هذا وسيلقي السفير محاضرة مطلع الأسبوع القادم في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية(LSE) سيتحدث فيها عن تطورات العلاقات السياسية والدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة.