اليونيسف: مستعدون لإغاثة 50 ألف مدني نازح من الغوطة الشرقية

اليونيسف: مستعدون لإغاثة 50 ألف مدني نازح من الغوطة الشرقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة، عن استعدادها لإغاثة 50 ألف شخص من النازحين من الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية.

وقالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم منظمة "اليونيسيف" خلال إفادة أممية في جنيف: "نخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ. تغطي خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن توافد أعداد كبيرة من المدنيين على المعابر الإنسانية التي تؤمنها قوات الجيش السوري بإشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وأكدت أنه تم تأمين عبورهم، وسط توقعات بخروج نحو 20 ألف مدني اليوم من الغوطة الشرقية.

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