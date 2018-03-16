الانتخابات الرئاسية الروسية تنطلق في دمشق

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفارة روسيا في دمشق أنها افتتحت صباح اليوم الجمعة، مركزا لاقتراع المواطنين الروس المقيمين بسوريا في الانتخابات الرئاسية الروسية.



ونقلت وكالة (نوفوستي) عن رئيس اللجنة الانتخابية الروسية، الوزير المفوض في السفارة الروسية بدمشق، إلبروس كوتراشيف قوله: "في انتخابات اليوم، نتوقع أن يكون الإقبال مرتفعا من قبل مواطنينا، المواطنون لا يسجلون أنفسهم في قوائم الناخبين، خاصة في ظل الشروط التي تفرضها الأزمة، نحن لا نضع قوائم ونجري التصويت وفقا للواقع أي فقط من سيأتي ومن سيصوت في إطار القانون الروسي".



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بسبب ارتفاع مستوى الخطر مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الراحة إلى أقصى حد ممكن للمواطنين القادمين للتصويت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت كوتراشيف إلى أن الوضع الأمني في مركز الاقتراع بالسفارة الروسية في دمشق لا يزال متوترا، وذلك بسبب أن خط مواجهة حيث تجري الأعمال القتالية بشكل نشط يقع على بعد 4 كم من سفارة الاتحاد الروسي في سوريا.



وأكد أن مئات الأشخاص شاركوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مدينة اللاذقية ومحافظة حمص.



ومن المقرر أن يتنافس في الانتخابات التي ستقام يوم 18 مارس 8 مرشحين، وهم سيرغي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكيمرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكينمرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكيمرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة).