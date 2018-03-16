مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

مقتل كامل طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، أن جميع الأفراد الذين كانوا على متن طائرة هليكوبترعسكرية قتلوا بعد تحطمها غربي العراق.

وذكرت القيادة في بيان أن الحادث الذي وقع أمس الخميس، لم يكن فيما يبدو نتيجة نشاط معاد، وإنه قيد التحقيق، فيما لم يتم تحديد عدد القتلى او تفاصيل أخرى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال مسؤول عسكري أميركي لوكلة (رويترز): "إن الهليكوبتر وهي من طراز بيف هوك إتش.إتش-60 كانت تقل 7 أشخاص".

وأضاف: "من المعتقد أن الطائرة الهليكوبتر سقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية".

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