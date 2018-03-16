اصابات بالاختناق في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

اصابات بالاختناق في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، والمنددة بقرارات الإدارة الأميركية الخاصة بمدينة القدس.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، فيما نصبت وحدات خاصة من جنود الاحتلال كمائن بين أشجار الزيتون في محاولة لاعتقال المتظاهرين.

وشارك في المسيرة إلى جانب أهالي القرية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ومتضامنين أجانب ونشطاء سلام إسرائيليون.

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