موقع إسرائيلي: ترامب يقرر تأجيل الاعلان عن (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تأجيل الاعلان عن مبادرته لعملية السلام والتي أطلق عليها بـ (صفقة القرن) للعام المقبل 2019 او 2020.



ونقل موقع (تيك ديبكا) العبري عن مصادر خاصة قولها: "إنّ جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط أبلغ بهذه الرسالة إلى مجموعة من ممثلي دول الشرق الأوسط الذين حضروا إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع خاص حول قطاع غزة".



ونوه الموقع بأن الرسالة لم يتم تسليمها رسميا في المؤتمر لكن تم الابلاغ عنها في المحادثات التي عقدها غرينبلات مع ممثلين إسرائيليين وعرب في أروقة البيت الأبيض خارج قاعة المؤتمرات..



وقال الموقع ذاته: "عندما سئل غرينبلات عن طول مدة التأجيل ومتى سينظر الرئيس ترامب مرة أخرى فيما إذا كان سيضع الخطة على الأجندة السياسية للشرق الأوسط أجاب: هذا تأجيل لسنة واحدة على الأقل إن لم يكن أكثر من ذلك".



وبحسب الموقع، فقد أشار غرينبلات إلى أنه لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأن هذا النقل سيجري في موعده المقرر في 14 أيار/مايو المقبل.



وقد أكدت مصادر لموقع (تيك ديبكا) أن قرار الرئيس ترامب بتأجيل المناقشات حول خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية جاء قبل أيام قليلة من وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 19 آذار/مارس للقاء مع الرئيس ترامب.