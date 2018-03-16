فيديو: إقبال كبير لتصويت المصريين في الأردن

شهدت عدة مناطق في المملكة الأردنية، إقبال شديد من المصريين بالأردن للتصويت في انتخابات الرئاسة بمقر التصويت في السفارة المصرية بعمان، مشيرة إلى أن هناك المئات أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع ومئات آخرين أمام السفارة منتظرين دورهم.وقالت قناة (الغد) إن الجالية المصرية في الأردن تُعد من الجاليات الكبرى، إذ يتجاوز عددها المليون مصري وهناك إحصائيات أخرى بأنهم 600 ألف، متابعة أن التصويت سيستمر حتى التاسعة مساءا لمدة ثلاثة أيام في السفارة وفي القنصلية بالعقبة، لافتة إلى أن هناك أجواء من الفرح والبهجة تسود أوساط المصريين خارج مقر السفارة للادلاء بأصواتهم، إذ أصبح المصري يشعر بقيمة "الصوت".وأوضحت أنه لم تكن هناك أية عقبات أمام المصوتين منذذ ساعات الصباح، مؤكدة أن الهيئة الدبلوماسية وكامل أعضاء السفارة يسعون لتسهيل عملية التصويت لتكون سلسة وسريعة.