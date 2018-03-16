مسيرة بلعين الأسبوعية تطالب بسرعة إنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطن

اطلقت اليوم مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي قرية بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وفاء للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور

أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم عهد التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرة.



وقام المتظاهرون عند وصولهم لبوابة الجدار الجديد بقرع بوابة

الجدار وكتابة شعارات عليها وترديد الأغاني التي تندد بالاحتلال الاسرائيلي، وقام جنود الاحتلال الاسرائيلي بتصوير المتظاهرين من فوق التلال بمحاذاة جدار الفصل العنصري.



وتأتي فعالية هذا اليوم تنديدا واستنكارا بالعملية التي

استهدفت دولة رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة ، وان هذه العملية لم تستهدفهم فقط وانما استهدفت وحدة الوطن والقضية الفلسطينية، فيجب ان يكون رد كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي والقيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني بالاسراع بانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وان تكون البوصلة موجهة الى الاحتلال للرد على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة لإسرائيل.



وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابورحمة الى توسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن للوصول بمستوى أهمية ومكانة القدس والمقدسات الإسلامية.