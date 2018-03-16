مسيرة بلعين الأسبوعية تطالب بسرعة إنهاء الانقسام

مسيرة بلعين الأسبوعية تطالب بسرعة إنهاء الانقسام
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت اليوم مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي قرية بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وفاء للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور
أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم عهد التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرة.

وقام المتظاهرون عند وصولهم لبوابة الجدار الجديد بقرع بوابة
الجدار وكتابة شعارات عليها وترديد الأغاني التي تندد بالاحتلال الاسرائيلي، وقام جنود الاحتلال الاسرائيلي بتصوير المتظاهرين من فوق التلال بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

وتأتي فعالية هذا اليوم تنديدا واستنكارا بالعملية التي
استهدفت دولة رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة ، وان هذه العملية لم تستهدفهم فقط وانما استهدفت وحدة الوطن والقضية الفلسطينية، فيجب ان يكون رد كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي والقيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني بالاسراع بانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وان تكون البوصلة موجهة الى الاحتلال للرد على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابورحمة الى توسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن للوصول بمستوى أهمية ومكانة القدس والمقدسات الإسلامية.

أخبار ذات صلة

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

اصابات بالاختناق في مسيرة &#34;كفر قدوم&#34; الأسبوعية

اصابات بالاختناق في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

الجبهة الديمقراطية: الوزير اللبناني &#34;باسيل&#34; أساء للشعب الفلسطيني

الجبهة الديمقراطية: الوزير اللبناني "باسيل" أساء للشعب الفلسطيني

أبو عيطة: مؤتمر روما بدد أحلام ترامب ونتنياهو لتصفية (أونروا)

أبو عيطة: مؤتمر روما بدد أحلام ترامب ونتنياهو لتصفية (أونروا)

صور: اصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

صور: اصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

داخلية غزة: سنعلن للرأي العام نتائج استهداف موكب رئيس الوزراء عند انتهاء التحقيقات

داخلية غزة: سنعلن للرأي العام نتائج استهداف موكب رئيس الوزراء عند انتهاء التحقيقات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

الخضري: رفع الحصار عن غزة بوابة معالجة الأزمات المتفاقمة

اصابات بالاختناق في مسيرة &#34;كفر قدوم&#34; الأسبوعية

اصابات بالاختناق في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

الجبهة الديمقراطية: الوزير اللبناني &#34;باسيل&#34; أساء للشعب الفلسطيني

الجبهة الديمقراطية: الوزير اللبناني "باسيل" أساء للشعب الفلسطيني

مسيرة بلعين الأسبوعية تطالب بسرعة إنهاء الانقسام

مسيرة بلعين الأسبوعية تطالب بسرعة إنهاء الانقسام

عربي

اليونيسف: مستعدون لإغاثة 50 ألف مدني نازح من الغوطة الشرقية

اليونيسف: مستعدون لإغاثة 50 ألف مدني نازح من الغوطة الشرقية

وزير خارجية البحرين يرد على إيران: &#34;محمد بن سلمان نطق بالحق&#34;

وزير خارجية البحرين يرد على إيران: "محمد بن سلمان نطق بالحق"

السفارات المصرية بالخارج تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

السفارات المصرية بالخارج تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ظريف: الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا

ظريف: الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا

منوعات

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك &#34;هنبقى نكتة في العالم&#34;

فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"