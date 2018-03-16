أبو عيطة: مؤتمر روما بدد أحلام ترامب ونتنياهو لتصفية (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

أكد القائم بأعمال وزارة الإعلام د. فايز أبو عيطة أن نتائج المؤتمر الاستثنائي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في روما، بددت أحلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعية إلى تصفية هذه المنظمة الدولية، والممارسة لسياسات الترهيب وتجفيف المساعدات، والابتزاز السياسي الرخيص.



وقال أبو عيطة في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إن تعهدات دول العالم بسد 100 مليون دولار من العجز الذي تعانيه الوكالة، يثبت فشل الإملاءات الأمريكية، والمحاولات الإسرائيلية المحمومة لشطب القرارات الدولية، التي كفلت حقوق اللاجئين وخاصة القرار (194).



وأشاد بجهود رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، الذي حضر المؤتمر، بعد وقت قصير من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، قبُيل التظاهرة الدولية المساندة لحقوق أبناء شعبنا.



وأشار القائم بأعمال وزارة الإعلام إلى أن دعم الأشقاء والأصدقاء في العالم، وحضور وزراء خارجية الأردن ومصر والسويد، ومشاركة أكثر من 75 دولة لمؤتمر روما، يؤكد أن قضية اللاجئين ستظل شاهدة حية على إرهاب الاحتلال، ولن تحل إلا بقرارات الشرعية الدولية.



ودعا أبو عيطة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى منح اللاجئين والمخيمات الحيز الذين تستحقه عدالة قضيتهم، بالتزامن مع السنوية السبعين للنكبة.