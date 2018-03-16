صور: اصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في جمعة الغضب الخامسة عشرة وبعد مرور 100 يوم على قرار ترامب بإعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارته الى المدينة.
قطاع غزة
في مدينة غزة، فقد شهدت الحدود الشرقية للمدينة مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
في السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الحي، خلال المواجهات المندلعة في منطقة الفراحين شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.
مدينة رام الله
في مدينة رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة عقب قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة انطلفت في بلدة المزرعة الغربية قضاء المدينة.
إلى ذلك، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية غرب مدينة رام الله.
في السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مما أسفر عنها اصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
في السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مما أسفر عنها اصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
مدينة نابلس
في مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز حوارة وعند مدخل بلدة اللبن جنوب المدينة.
مدينة الخليل
في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزواية بالمدينة.
مدينة أريحا
في مدينة أريحا، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان على المدخل الشمالي للمدينة.
مدينة الخليل
في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزواية بالمدينة.
مدينة أريحا
في مدينة أريحا، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان على المدخل الشمالي للمدينة.