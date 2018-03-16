صور: اصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

مدينة نابلس



مدينة الخليل



في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزواية بالمدينة.



مدينة أريحا



في مدينة أريحا، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان على المدخل الشمالي للمدينة.





مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

في مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز حوارة وعند مدخل بلدة اللبن جنوب المدينة.