الهباش: استهداف موكب الحمدالله لم يقصد الأشخاص وانما المصالحة والوحدة

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن عملية استهداف موكب الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة قبل أيا، لم تقصد الأشخاص وانما المصالحة والوحدة الوطنية، مؤكدا أنه لا يجوز أن تمر مرور الكرام.



وقال خلال خطبة الجمعة في مدينة رام الله: "القيادة الفلسطينية لن تسمح بأن تمر هذه العملية هكذا، وإنما سيكون هناك اجراءات عقابية"، مضيفا: "المسؤولية عن القدس تفرض علينا تقييم الوضع وتقويم المسيرة والعمل".



وبين الهباش أنه حتى يتم تخليص قطاع غزة من الواقع الموجود فيه، يجب اعادته الى أمه فلسطين، على حد تعبيره.



وشدد على ضرورة أن يكون هناك مجتمع يحكمه قانون وقرار سياسي وسلاح واحد فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن مؤامرة دولة غزة لن تمر، قائلا: "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".