وزير خارجية البحرين يرد على إيران: "محمد بن سلمان نطق بالحق"

وزير خارجية البحرين يرد على إيران: "محمد بن سلمان نطق بالحق"
وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد على
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد على الهجوم الذي شنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال بن أحمد، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن محمد بن سلمان "نطق بالحق في مقابلة سي بي إس"، داعيا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن يتأدب.

يأتي هذا الموقف بعد أن ردت وزارة الخارجية الإيرانية بعنف على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أدلى بها إلى قناة تلفزيونية أمريكية، حيث هاجم إيران، معلنا أنها إذا طورت قنبلة نووية، فبلاده ستسارع هي الأخرى إلى فعل الشيء ذاته.

 

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