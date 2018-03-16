السفارات المصرية بالخارج تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية

السفارات المصرية بالخارج تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات الرئاسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت السفارات المصرية في الدول العربية والأجنبية أبوابها اليوم الجمعة، أمام المصريين المقيمين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية المزمعة في البلاد الشهر الجاري.

وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في كل من الصين واليابان والكوريتين وسنغافورة والفلبين وماليزيا ونيوزيلندا في ساعات مختلفة طبقا للتوقيت المحلي في الدول المذكورة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشهدت السفارة المصرية في الإمارات حيث الجالية الأكبر من المصريين، إقبالا ملحوظا على التصويت.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابي، مدّت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهازا إلكترونيا للتصويت، تم ربطها بالهيئة وتغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم.

وتنتهي عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق للـ29 من مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي، ليكون البت النهائي بنتائجها يومي السبت والأحد الموافقين للـ31 من مارس والـ1 من أبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق للـ2 من نيسان/أبريل.

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