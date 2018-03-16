إصابة خمسة أشخاص بعد دهسهم من مركبة غير قانونية بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة أشخاص اليوم الجمعة، بعد تعرضهم للدهس من قبل مركبة غير قانونية في جماعين جنوب نابلس.



وأفاد المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بأنه خلال تنفيذ الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحملة ضد المركبات غير القانونية في جماعين، حاول أحد المواطنين الفرار من الشرطة بمركبته غير القانونية، وخلال ذلك صدم خمس أشخاص نقلوا على أثرها للمستشفى، وقد وصفت اصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة.



وقال ارزيقات: "إن الشرطة ألقت القبض على السائق وحجزت مركبته، فيما تم اتلاف 71 مركبة غير قانونية في البلدة والقبض على ثمانية مطلوبين للعدالة".