ظريف: الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا

ظريف: الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد في سوريا، مؤكدا أن الدول الضامنة ستواصل عملها بالاعتماد على احترام سيادة سوريا.

شدد ظريف في ختام لقاء وزراء خارجية روسية وإيران وتركيا في أستانا اليوم الجمعة، على ضرورة أن تبذل روسيا وتركيا وإيران كافة الجهود اللازمة المشتركة حتى تحرير سوريا من المسلحين بشكل كامل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال ظريف: "يجب علينا بذل الجهود المشتركة حتى تحرير سوريا بشكل كامل من التنظيمات المسلحة، وإعلان مناطق وقف التصعيد، يعد خطوة مهمة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا".

وذكّر الوزير بأن قمة زعماء الدول الثلاث ستنعقد في إسطنبول في الـ4 من أبريل المقبل.

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