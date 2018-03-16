ما هي أسعار الدواجن والحبش في أسواق غزة لليوم الجمعة؟

خاص دنيا الوطن

أكد طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن سعر الدجاج في السوق اليوم الجمعة، يبلغ 9.5 شواكل للكيلو الواحد للمستهلك، فيما يبلغ سعره من داخل المزرعة 8.5 شواكل للكيلو.



وأشار أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن هذا السعر يضر بمربي الدواجن، لافتا إلى أن تكلفة انتاج الكيلو الواحد تصل إلى 8.5 شواكل.



وحول سبب انخفاض السعر، أوضح أبو حمد أنه يعود إلى انخفاض القدرة الشرائية بشكل كبير، حيث أن قطاع غزة كان يستهلك في الوضع الطبيعي ما يقارب 2.5 مليون دجاجة، لكن اليوم أصبح يستهلك مليون و300 ألف دجاجة، وبالتالي هناك تراجع في القدرة الشرائية إلى ما يقارب 50%، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير.



وبين أن التراجع في القدرة الشرائية أدى إلى عدم استقرار السعر، لافتا إلى أن وزارة الزراعة كانت تسعى إلى وصول سعر الكيلو الواحد من الدجاج الى 10.5 شواكل إلى 11 شيكل للمستهلك.



ونوه أبو حمد الى أن السوق هو الذي يحدد السعر، حيث أن هناك تراجع في الطلب والذي أدى الى التراجع في الأسعار، مشرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتحديد الإنتاج في المزارع، اإلا أنها فشلت نتيجة الوضع الاقتصادي السيء.



وفيما يتعلق بأجزاء الدواجن المثلجة، أوضح أبو حمد أن وزارة الزراعة قررت السماح بدخول الظهر والجناح فقط؛ لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، أما باقي الأجزاء فقط منعت من إدخالها إلى قطاع غزة، وذلك حماية للمنتج المحلي.



وحول سعر الحبش، ذكر مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن هناك تراجع في سعره، منوها إلى أنه وصل الى 10 شيكل للكيلو الواحد للمستهلك.