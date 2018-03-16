مقتل أربعة أشخاص في انهيار جسر للمشاه بولاية فلوريدا

مقتل أربعة أشخاص في انهيار جسر للمشاه بولاية فلوريدا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة أشخاص، الخميس، في انهيار جسر للمشاة شيد حديثا على عدة حارات مرورية عند جامعة فلوريدا الدولية بالولايات المتحدة، وفقا لقائد فرقة إطفاء مقاطعة "ميامي ديد"، ديف داوني.

وبحث أفراد من أجهزة الطوارئ عن ناجين وسط ركام من الخرسانة سقط من الجسر المنهار، سحق سيارات في أحد أكثر الطرق ازدحاما في جنوب فلوريدا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وحوصرت ثماني سيارات على الأقل وسط حطام الجسر، وقال مسؤولون وأطباء إن 10 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن السيارات كانت متوقفة في إشارة مرور، حين انهار عليها الجسر نحو الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

ويربط الجسر الجامعة بمدينة (سويتووتر) وجرى تركيبه، السبت، خلال ست ساعات على طريق سريع يضم ثماني حارات، وفقا لبيانات منشورة على موقع الجامعة على الإنترنت، وكان طول الجسر 53 مترا.

وقالت الجامعة إن الجسر الذي تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار مصمم ليتحمل إعصارا بقوة 5 درجات وليعيش 100 عام.

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