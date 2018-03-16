مروحية عسكرية اميركية تتحطم في العراق

فيديو أرشيفي: سقوط طائرة أمريكية بدون طيار جنوبي العراق











رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف الدولي بأن مروحية عسكرية أميركية تحطمت أمس الخميس، في غرب العراق وعلى متنها أفراد أميركيون.واوضح التحالف في بيان أن فرق الإنقاذ وصلت الى مكان تحطم المروحية، من دون ان يوضح أسباب سقوطها أو نوعها أو ما اذا كان هناك ضحايا، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).ويستخدم الجيش الاميركي مروحيات وطائرات في حربه ضد تنظيم الدولة الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال بغداد وغربها في العام 2014 قبل أن يُهزم عسكريا في السنة المنصرمة.وبدأت القوات الجوية الأميركية شن ضربات ضد التنظيم في اب/أغسطس 2014 في العراق قبل توسيعها لتشمل مواقع للتنظيم في سوريا المجاورة.