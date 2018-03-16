ترامب يقرر اقالة مستشاره للامن القومي

ترامب يقرر اقالة مستشاره للامن القومي
اتش ار ماكماستر مع الرئيس ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إقالة اتش ار ماكماستر مستشاره للأمن القومي، بالاضافة الى مسؤولين آخرين، بحسب ما أفادت به صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

جاء ذلك بعد يومين من اقالة ترامب، وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

ومنذ اسابيع تتناقل وسائل اعلام اميركية معلومات حول احتمال اقالة ماكماستر، لكنّ صحيفة (واشنطن بوست) أكدت ان ترامب عازم فعلا على ازاحته من منصبه، وأنه يجري مشاورات نشطة حول المرشحين للحلول مكانه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ونقلت (واشنطن بوست) عن مصادر ان ترامب مستعد لأخذ وقته قبل أن يقيل ماكماستر؛ لأنه يريد التأكد من ان ذلك لن يشكل اهانة للجنرال، ولضمان وجود خليفة قوي لتولي المنصب.

واشارت الصحيفة الى ان هذه الخطوة جزء من تغيير اوسع نطاقا سيشمل على الارجح مسؤولين كبارا في البيت الأبيض.

وردا على سؤال حول معلومات صحيفة واشنطن بوست، اشارت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، الى انه لا توجد تغييرات في مجلس الأمن القومي، لكنها لم تتحدث صراحة عن احتمال أن تكون هناك تغييرات قريبا.

وقالت ساندرز: "تحدثت للتو الى كل من الرئيس الاميركي وماكماستر"، لافتة الى انه وبخلاف بعض المعلومات، فإنهما يرتبطان بعلاقة عمل جيدة ولا توجد تغييرات في مجلس الامن القومي.

وشهدت العلاقة بين ترامب وماكماستر توترا، فقد تعرض الجنرال لانتقاد الرئيس عندما اعتبر ان الادلة بحصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة لا يمكن دحضها.

ورد عليه ترامب بالقول على (تويتر) في اواسط شباط/فبراير الماضي: "لقد نسي الجنرال ماكماستر ان يقول إن نتائج انتخابات العام 2016 لم تتاثر او يطرأ عليها تعديل من قبل الروس".

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