الجمعة: الجو غائم جزئياً وفرصة لتساقط أمطار خفيفة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-8 19-12 25-16 بيت لحم 16-8 19-12 25-16 رام الله والبيرة 15-7 18-11 24-15 طولكرم 20-9 22-12 29-19 نابلس 17-9 20-13 26-17 قلقيلية 20-9 22-12 29-19 جنين 20-11 22-12 28-16 سلفيت 16-8 19-12 25-16 طوباس 20-11 22-12 28-16 روابي 17-8 21-12 26-16 الخليل 15-7 18-11 25-16 غزه 19-11 20-13 26-19 أريحا 24-14 25-15 30-20 خانيونس 19-11 20-13 26-19 الأغوار الشمالية 22-12 23-13 28-18 رفح 20-10 22-12 29-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2018/03/17: يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعياً ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/03/18: يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/03/19: يستمر الجو حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم