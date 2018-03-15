فيديو: ما هو السن المناسب للزواج في فلسطين؟

أراء المواطنين في سياق التقرير التالي:

خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتتختلف الآراء حول السن المناسب للزواج في فلسطين من شخص لآخر، وعلى إثر ذلك ترصد عدسة "دنيا الوطن" الآراء فيما يتعلق بالسن المناسب للزواج.وتباينت آراء المواطنين حول ذلك، واختلفت فيما بينها في الشاب عنها للفتيات.