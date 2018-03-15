الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
فيديو: ما هو السن المناسب للزواج في فلسطين؟
2018-03-15
صورة من الفيديو
مشاركة
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
تختلف الآراء حول السن المناسب للزواج في فلسطين من شخص لآخر، وعلى إثر ذلك ترصد عدسة "دنيا الوطن" الآراء فيما يتعلق بالسن المناسب للزواج.
وتباينت آراء المواطنين حول ذلك، واختلفت فيما بينها في الشاب عنها للفتيات.
أراء المواطنين في سياق التقرير التالي:
مشاركة
أخبار ذات صلة
مدير عام منظمة الصحة العالمية يشيد بوزارة الصحة الفلسطينية
ماذا قال عريقات عن الوضع الإنساني بغزة ومؤتمر واشنطن؟
الأحمد: إنهاء الانقسام بوابة حماس لدخول منظمة التحرير
وثائق جديدة.. هكذا خططت إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة
ضَبط طُني حبيبات بلاستيكية مُهربة في جنين
وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية يبحثان الوضع الصحي في فلسطين
التعليقات
الدنيا حكايات
دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
مدير عام منظمة الصحة العالمية يشيد بوزارة الصحة الفلسطينية
ضَبط طُني حبيبات بلاستيكية مُهربة في جنين
وزير الصحة ومدير منظمة الصحة العالمية يبحثان الوضع الصحي في فلسطين
زوارق الاحتلال تفتح نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين شمال غزة
عربي
مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية للحوثيين
فيديو.. محمد بن سلمان: سنمتلك القنبلة النووية
قرقاش: قناة (الجزيرة) أهم ضحايا الأزمة مع قطر
فيديو: قناة العربية: الإمارات أقالت "تيلرسون"
منوعات
فيديو: آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل
بالفيديو: رقصة مريم حسين المضحكة تشعل مواقع التواصل
فيديو:حسام حبيب يتحدث لأول مرة عن زواجه من شيرين عبد الوهاب
فيديو: عمرو أديب عن اغلاق الفيسبوك "هنبقى نكتة في العالم"