وثائق جديدة.. هكذا خططت إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أظهرت وثائق جديدة، أن الحكومة الإسرائيلية في عهد رئيس الحكومة ليفي أشكول، وفي عهد رئيسة الحكومة غولدا مائير، قد طلبتا تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن أو الضفة الغربية.



وقال موقع (عكا أون لاين)، إنه تم عرض الوثائق صباح اليوم الخميس، في إطار يوم دراسي لمناقشة بحث مشترك حول المنهجيات والسياسات التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية مع قطاع غزة منذ قيام الدولة عام 1948، وذلك بالتعاون مع معهد أبحاث الأمن القومي، ومركز قطيف للأبحاث والدراسات.



ويعتبر ليفي أشكول، ثالث رئيس وزراء لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من 1963 إلى 1969، بينما غولدا مائير رابع رئيس وزراء بين 17 آذار/ مارس 1969 حتى 1974م.