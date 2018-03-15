ضَبط طُني حبيبات بلاستيكية مُهربة في جنين











رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية أمس الأربعاء في محافظة جنين، مركبة شحن تحمل طنين من الحبيبات البلاستيكية، قادمة من مستوطنة (عمنوئيل) المقامة على أراضي المواطنين.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه تم ضبط الشاحنة أثناء القيام بأعمال الدورية الاعتيادية على مداخل المدينة، وبعد الفحص والتحري، تبين أنها بضاعة مستوطنات، حيث تم التحفظ على البضاعة والمركبة، لحين حضور جهات الاختصاص بوزارة الاقتصاد الوطني، ثم استكمال الإجراءات اللازمة.يذكر، أنه يمنع التداول ببضائع المستوطنات داخل الأسواق الفلسطينية وفقاً للقانون رقم 4 الصادر عام 2010، والذي يحظر بيع وتداول هذه البضائع أو تخزينها، كونها غير شرعية وغير قانونية ومن أجل دعم وحماية المنتج الوطني.